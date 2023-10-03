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Немецкие врачи провели общенациональную забастовку из-за бедственного положение отрасли

03 октября 2023 19:51
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Новости Германии. Немецкие врачи провели общенациональную забастовку. Недовольство представителей здравоохранения вызвали низкие зарплаты и высокая инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие врачи провели общенациональную забастовку из-за бедственного положение отрасли-1

В акции приняли участие около 20 медицинских ассоциаций, а также сотрудники множества аптек. В Берлине возле штаб-квартиры Федерального министерства здравоохранения сотни медиков организовали пикет. 

Немецкие врачи провели общенациональную забастовку из-за бедственного положение отрасли-4

Активисты призвали правительство обратить внимание на бедственное положение отрасли. В связи с чем многие врачи, и так имеющие невысокие зарплаты, могут еще остаться и без работы. Растущие затраты на электроэнергию и нехватка квалифицированных специалистов поставили в трудное положение людей. А недостаток финансирования только усугубил экономическое положение.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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