Немецкие врачи провели общенациональную забастовку из-за бедственного положение отрасли

В акции приняли участие около 20 медицинских ассоциаций, а также сотрудники множества аптек. В Берлине возле штаб-квартиры Федерального министерства здравоохранения сотни медиков организовали пикет.

Активисты призвали правительство обратить внимание на бедственное положение отрасли. В связи с чем многие врачи, и так имеющие невысокие зарплаты, могут еще остаться и без работы. Растущие затраты на электроэнергию и нехватка квалифицированных специалистов поставили в трудное положение людей. А недостаток финансирования только усугубил экономическое положение.