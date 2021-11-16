Прямой эфир

Немецкие СМИ: перевозку беженцев с Ближнего Востока организуют контрабандисты из Германии

16 ноября 2021 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше, ФРГ и Нидерландах действует крупная преступная сеть по перевозке мигрантов. На это указывают немецкие СМИ, ссылаясь на расследование полицейской службы Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие СМИ: перевозку беженцев с Ближнего Востока организуют контрабандисты из Германии-1

Контрабандисты организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу. Согласно данным Европола, преступная сеть состоит преимущественно из сирийских граждан, проживающих в Германии, Нидерландах и Польше.

Немецкие СМИ: перевозку беженцев с Ближнего Востока организуют контрабандисты из Германии-4

Кроме того, привлекаются жители стран Восточной Европы, которые забирают мигрантов в Польше или Литве и отвозят их в ФРГ. Преступники используют арендованные автобусы или автомобили, а водители получают примерно по 100 евро за каждого беженца. Ранее немецкие СМИ опубликовали расследование, согласно которому большинство арестованных контрабандистов, помогающих мигрантам попасть в ЕС через Польшу, проживает именно в Германии.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Метод, которым лечили от коронавируса Трампа, одобрили в Китае. Там появится препарат на основе коктейля антител
16 ноября 2021 09:26

Метод, которым лечили от коронавируса Трампа, одобрили в Китае. Там появится препарат на основе коктейля антител

В Канаде оползни заблокировали на трассе более 270 человек
16 ноября 2021 09:25

В Канаде оползни заблокировали на трассе более 270 человек

Почти 70% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии
16 ноября 2021 07:53

Почти 70% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии