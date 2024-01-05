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Немецкие фермеры пытались захватить паром с вице-канцлером ФРГ

05 января 2024 11:59
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В Германии протестующие фермеры пытались захватить паром, на котором находился вице-канцлер, он же министр по делам экономики ФРГ, Роберт Хабек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни возмущенных людей заблокировали причал, чтобы высказать свое отношение к решению властей сократить налоговые льготы.

Немецкие фермеры пытались захватить паром с вице-канцлером ФРГ-1

Демонстранты требовали встречи с чиновником, однако получили отказ. Когда судно готовилось к отплытию, несколько десятков митингующих попытались прорваться на борт, но были встречены полицией. В ход пошел слезоточивый газ. Напомним, толчком для массовых протестов стали принятые правительством меры по экономии бюджетных расходов. Некоторые статьи должны были коснуться фермеров – их собирались лишить скидок на топливо и налоговых льгот.

# Акции протеста

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