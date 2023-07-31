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Немецкие фермеры нашли способ заработать в аномальную жару. Вот что они выращивают

31 июля 2023 12:27
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Новости Германии. Эти поля в Германии имеют все шансы стать излюбленным местом для фотосессий. Здесь фермеры выращивают лаванду – красивую и, что важно, неприхотливую, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие фермеры нашли способ заработать в аномальную жару. Вот что они выращивают-1

След в сельском хозяйстве Германии оставило экстремально жаркое лето. Почва очень сухая, а это приговор для многих видов растений. Но только не для лаванды. В природе она растет на сухих и каменистых участках. За внешний вид и устойчивость к высоким температурам в любви лаванде признаются многие фермеры. Вокруг растения даже появилась своя ассоциация.

Немецкие фермеры нашли способ заработать в аномальную жару. Вот что они выращивают-4

Хильдегард Причер, фермер:
На данный момент в нашей ассоциации 70 человек, но наша цель 200. Я думаю, нам это по силам. Мы платим членские взносы и выращиваем не только лаванду.

Немецкие фермеры нашли способ заработать в аномальную жару. Вот что они выращивают-7

Солнце – вот что по-настоящему нужно лаванде. Открытые места для посадки гарантируют хороший рост и обильное цветение. Кажется, растение буквально создано для нынешних погодных условий. И фермеры Германии поняли это вовремя.

# Растения и цветы # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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