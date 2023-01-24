Немецкая прокуратура предъявила обвинения группе, которая планировала переворот

Эта группа экстремистов, сформированная год назад, планировала свергнуть правительство и парламентскую демократию. При этом была готова пойти на похищение и убийство министров. Кроме того, как говорится в заявлении Генпрокуратуры, они планировали при помощи насилия спровоцировать в стране гражданскую войну. Подозреваемые признались, что прекрасно осознавали, что это приведет к массовой гибели людей. Все пятеро находятся под стражей с 2022 года. Именно тогда власти впервые раскрыли подробности предполагаемого заговора.

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