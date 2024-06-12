Прямой эфир

Немецкая компания Uniper расторгла контракты с российским «Газпромом»

12 июня 2024 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германский энергоконцерн Uniper заявил о расторжении газового контракта с «Газпром экспортом», пишет ТАСС.

Uniper решила расторгнуть долгосрочные контракты по поставкам российского газа. Это стало возможным после того, как арбитражный суд предоставил компании право расторгнуть контракты и присудил Uniper компенсацию в размере 13 миллиардов евро за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года.

В компании заявили, что после прекращения поставок российского газа и получения убытков Uniper инициировала разбирательство в Арбитражном суде в Стокгольме.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Азербайджане заявили о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
12 июня 2024 12:33

В Азербайджане заявили о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха

РФ нанесла мощный удар по авиабазе ВСУ и местам дислокации наемников
12 июня 2024 11:54

РФ нанесла мощный удар по авиабазе ВСУ и местам дислокации наемников

Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах
12 июня 2024 11:50

Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах