Немецкая компания Uniper расторгла контракты с российским «Газпромом»

Германский энергоконцерн Uniper заявил о расторжении газового контракта с «Газпром экспортом», пишет ТАСС.

Uniper решила расторгнуть долгосрочные контракты по поставкам российского газа. Это стало возможным после того, как арбитражный суд предоставил компании право расторгнуть контракты и присудил Uniper компенсацию в размере 13 миллиардов евро за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года.

В компании заявили, что после прекращения поставок российского газа и получения убытков Uniper инициировала разбирательство в Арбитражном суде в Стокгольме.