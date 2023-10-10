Немецкая экономика продолжает падение

По данным федерального статуправления и вопреки ожиданиям экспертов, только за месяц сокращение составило почти 1 %. Выпуск потребительских товаров упал на 1,5 %. Объемы строительства снизились почти на 2,5 %, выработка электроэнергии на 6,6%.