Прямой эфир

Немецкая экономика продолжает падение

10 октября 2023 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Немецкая экономика продолжает падение. Стремительно снижается промышленное производство Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкая экономика продолжает падение-1

По данным федерального статуправления и вопреки ожиданиям экспертов, только за месяц сокращение составило почти 1 %. Выпуск потребительских товаров упал на 1,5 %. Объемы строительства снизились почти на 2,5 %, выработка электроэнергии на 6,6%.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЦАХАЛ продолжает массированный обстрел сектора Газа
10 октября 2023 06:18

ЦАХАЛ продолжает массированный обстрел сектора Газа

Эстония закупила у США ракетные комплексы
10 октября 2023 06:17

Эстония закупила у США ракетные комплексы

В Британии аренда жилья выросла на рекордные 5,5%
10 октября 2023 06:16

В Британии аренда жилья выросла на рекордные 5,5%