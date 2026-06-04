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Немецкая бригада приступила к учениям на литовских полигонах

04 июня 2026 06:52
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Очередные провокационные учения в Литве подтверждают агрессивный курс НАТО на востоке Европы. Всего в 16 километрах от границы с Беларусью начала тренировку 45-я немецкая бригада, которую Берлин намерен разместить у российских и белорусских рубежей на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкая бригада приступила к учениям на литовских полигонах-2

Маневры собрали около трех тысяч военных и почти 800 единиц тяжелой техники. По сценарию активно используются дроны, сбрасывающие боеприпасы. Учения продлятся до конца июня. Не исключен визит в Литву и главы Минобороны ФРГ. После завершения тренировок основное вооружение вернут в Германию. Окончательное размещение бригады планируется завершить в 2027 году, когда будет построен военный городок в Руднинкай. 

# Новости Литвы

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