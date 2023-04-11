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Немцы критикуют правительство за непомерные расходы на парикмахеров, фотографов и визажистов

11 апреля 2023 12:07
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Новости Германии. Союз налогоплательщиков ФРГ раскритиковал правительство за большие административные расходы. Так только за год работы кабмина на парикмахеров, фотографов и визажистов было потрачено ни много ни мало 1,5 миллиона евро. Это на 80 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы критикуют правительство за непомерные расходы на парикмахеров, фотографов и визажистов-1

Дорого обходится казне и раздутый штат сотрудников министерств. Впервые их количество превысило 30 тысяч человек. Не выдерживает критики и решение расширить офис федерального канцлера. На эти цели и вовсе планируется потратить миллиард евро. Если это произойдет, штаб-квартира главы немецкого правительства станет самой большой в мире.

# Экономический кризис # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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