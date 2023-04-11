Немцы критикуют правительство за непомерные расходы на парикмахеров, фотографов и визажистов

Новости Германии. Союз налогоплательщиков ФРГ раскритиковал правительство за большие административные расходы. Так только за год работы кабмина на парикмахеров, фотографов и визажистов было потрачено ни много ни мало 1,5 миллиона евро. Это на 80 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дорого обходится казне и раздутый штат сотрудников министерств. Впервые их количество превысило 30 тысяч человек. Не выдерживает критики и решение расширить офис федерального канцлера. На эти цели и вовсе планируется потратить миллиард евро. Если это произойдет, штаб-квартира главы немецкого правительства станет самой большой в мире.