Немцы критикуют правительство за непомерные расходы на парикмахеров, фотографов и визажистов

Новости Германии. Союз налогоплательщиков ФРГ раскритиковал правительство за большие административные расходы. Так только за год работы кабмина на парикмахеров, фотографов и визажистов было потрачено ни много ни мало 1,5 миллиона евро. Это на 80 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.