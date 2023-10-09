Немцы больше не могут справиться с инфляцией

Новости Германии. Немцы больше не могут справляться с растущими ценами. Об этом говорят данные опроса, проведенного крупным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 17 % граждан уже не в состоянии оплачивать текущие расходы. При этом год назад о нехватке средств на жизнь сообщали 11 % респондентов. Почти 30 % опрошенных пожаловались, что вынуждены тратить на повседневные нужды часть сбережений, а 10 % – почти все накопления. Как сообщили в статистическом ведомстве ФРГ, за год цены на продукты питания выросли более чем на 6 %.