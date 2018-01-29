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Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно

29 января 2018 15:14
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Новости Китая. В Китае дикий азиатский слон нелегально ушел в Лаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно-1

На кадрах снятых камерами наблюдений видно, как животное попросту перешагивает через пограничные ограждения. Остановить великана никто не решился. Правда, вскоре за ним был отправлено два отряда пограничников.

Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно-4

К счастью, через несколько часов животное самостоятельно вернулось назад. Отметим, что в зимний период слоны нередко пересекают границы в поисках пропитания.

# Фотофакт # Необычное

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