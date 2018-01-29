Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно

Новости Китая. В Китае дикий азиатский слон нелегально ушел в Лаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах снятых камерами наблюдений видно, как животное попросту перешагивает через пограничные ограждения. Остановить великана никто не решился. Правда, вскоре за ним был отправлено два отряда пограничников.