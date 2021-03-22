Нелегальный карнавал в Марселе разгоняли с помощью слезоточивого газа

Новости Франции. Во французском Марселе полиция применила слезоточивый газ для разгона нелегального карнавала в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В празднике приняли участие более 6 000 человек. Люди были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования. На призывы разойтись участники карнавала начали бросать в полицию бутылки. Активисты были задержаны.