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Нелегальный карнавал в Марселе разгоняли с помощью слезоточивого газа

22 марта 2021 08:25
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Новости Франции. Во французском Марселе полиция применила слезоточивый газ для разгона нелегального карнавала в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальный карнавал в Марселе разгоняли с помощью слезоточивого газа-1

В празднике приняли участие более 6 000 человек. Люди были без масок и не соблюдали правила социального дистанцирования. На призывы разойтись участники карнавала начали бросать в полицию бутылки. Активисты были задержаны.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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