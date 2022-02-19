Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу

Продолжаем следить за ситуацией на юго-востоке Украины. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пределы этих территорий запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Тревогу бьет и Европа. Австрия и Германия призвали своих граждан покинуть Украину. Из-за тревожных сообщений некоторые европейские авиакомпании приостановили полеты в Киев и Одессу до конца февраля. Это, а также недавний выезд некоторых местных депутатов и чиновников из страны, обеспокоило жителей Украины. Из-за опасений начала полномасштабной войны они собрались на митинг у стен Верховной рады.