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Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу

19 февраля 2022 18:19
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Продолжаем следить за ситуацией на юго-востоке Украины. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пределы этих территорий запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.  

Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу-1

Тревогу бьет и Европа. Австрия и Германия призвали своих граждан покинуть Украину. Из-за тревожных сообщений некоторые европейские авиакомпании приостановили полеты в Киев и Одессу до конца февраля. Это, а также недавний выезд некоторых местных депутатов и чиновников из страны, обеспокоило жителей Украины. Из-за опасений начала полномасштабной войны они собрались на митинг у стен Верховной рады.  

Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу-4

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# Международная политика # Фотофакт

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