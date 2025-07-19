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Неконтролируемый лесной пожар вблизи Мадрида охватил территорию в 3 тыс. гектаров

19 июля 2025 10:43
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3 000 гектаров выжженной земли – таков масштаб неконтролируемого лесного пожара, вспыхнувшего всего в 50 километрах от Мадрида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неконтролируемый лесной пожар вблизи Мадрида охватил территорию в 3 тыс. гектаров-2

Сообщается, что гигантское облако черного дыма накрыло не только населенные пункты вблизи возгорания, но и испанскую столицу. Десятки людей эвакуированы из опасных районов силами Гражданской гвардии. Тем, кто не попал в зону бедствия, власти советуют оставаться дома. Сотни пожарных и авиация уже сутки ведут борьбу со стихией, однако локализовать возгорание пока не удается. Ситуация осложняется тем, что в центральной части Испании объявлено штормовое предупреждение, а также зарегистрирована рекордная температура – 46 градусов.

# Пожар # Новости Испании

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