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Неизвестный ворвался в дом и застрелил пять человек в Великобритании

13 августа 2021 13:00
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Новости Великобритании. Массовое убийство произошло в Великобритании. Пять человек, включая ребенка, были застрелены неизвестным мужчиной в Плимуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный ворвался в дом и застрелил пять человек в Великобритании-1

Как рассказали случайные свидетели происшествия, вооруженный человек выбил дверь дома и открыл стрельбу по находившимся там людям. После этого, убегая с места преступления, открыл огонь по случайным прохожим, застрелив двух человек. Позднее было найдено тело предполагаемого убийцы.

Неизвестный ворвался в дом и застрелил пять человек в Великобритании-4

Полиция уже заявила, что инцидент не имеет отношения к терроризму. В Британии один из самых низких уровней убийств с применением оружия в мире.

# Убийство # Фотофакт

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