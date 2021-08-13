Неизвестный ворвался в дом и застрелил пять человек в Великобритании

Новости Великобритании. Массовое убийство произошло в Великобритании. Пять человек, включая ребенка, были застрелены неизвестным мужчиной в Плимуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали случайные свидетели происшествия, вооруженный человек выбил дверь дома и открыл стрельбу по находившимся там людям. После этого, убегая с места преступления, открыл огонь по случайным прохожим, застрелив двух человек. Позднее было найдено тело предполагаемого убийцы.