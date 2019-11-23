Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии

Новости Австрии. Дерзкая кража в Австрии: похищены 20 тонн шоколада. Злоумышленник обманом заставил фабрику выдать кондитерские изделия, общая стоимость которых оценивается в 50 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевозкой продукции в Бельгию должна была заняться чешская фирма. Поэтому, когда соответствующий грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие погрузили шоколад без каких-либо подозрений. В результате кондитерские изделия так и не достигли пункта назначения, а грузовик скрылся в неизвестном направлении. Полиция ведет расследование.