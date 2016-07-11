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Неизвестный расстрелял полицейских на юго-востоке Турции

11 июля 2016 12:36
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Новости Турции. На юго-востоке Турции, в городе Шанлыурфа, молодой человек расстрелял полицейских и был убит сам. Жертвами преступника стали трое блюстителей порядка, ещё несколько были ранены.

Трагический инцидент случился в регионе, где, не переставая, тлеет конфликт между турецким правительством и курдами. Власти выясняют сейчас: являлся ли стрелок представителем одной из подпольных партизанских группировок или он просто был психически нестабилен?

Инцидент случился в регионе, где власти проводят антитеррористическую операцию. Столкновения высокой интенсивности между курдами и турецкой армией имели место в Нусайбине и ряде других городов, расположенных на границе с Ираком и Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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