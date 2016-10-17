Новости Абхазии. Неизвестный подорвал себя возле здания государственной телерадиокомпании в Абхазии. Взрывное устройство было с поражающими элементами. Мощность бомбы составила 200 граммов тротилового эквивалента. Никто кроме предполагаемого смертника серьезно не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Абхазии поручил усилить охрану важных объектов, в том числе школ и детских садов. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также лица, которые могли бы быть причастны к инциденту. Силовые структуры страны заявили, что взрыв – попытка теракта.