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Неизвестный подорвал себя возле здания государственной телерадиокомпании в Абхазии

17 октября 2016 16:38
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Новости Абхазии. Неизвестный подорвал себя возле здания государственной телерадиокомпании в Абхазии. Взрывное устройство было с поражающими элементами. Мощность бомбы составила 200 граммов тротилового эквивалента. Никто кроме предполагаемого смертника серьезно не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Абхазии поручил усилить охрану важных объектов, в том числе школ и детских садов. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также лица, которые могли бы быть причастны к инциденту. Силовые структуры страны заявили, что взрыв – попытка теракта.

# Теракт # Аслан Кобахия

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