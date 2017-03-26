Неизвестный открыл стрельбу по посетителя ночного клуба в Огайо: 1 человек погиб, более 10 ранены

Новости США. На улицах Соединенных Штатов вновь звучит стрельба. В американском штате Огайо неизвестный открыл огонь по посетителям ночного клуба. В результате один человек погиб, еще более 10 ранены. Подозреваемым с места происшествия удалось скрыться, их мотивы пока не установлены.

Стоит отметить, что случаи стрельбы в Соединенных штатах стали уже привычными. Только накануне там зафиксированы сразу два инцидента. Первый произошел в штате Миссури. Низвестные открыли огонь по людям. В результате погиб подросток, еще около 10 человек тяжело ранены. Второй случай стрельбы – в одном из крупнейших казино Лас-Вегаса. Подробности инцидента пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.