Неизвестный открыл огонь на рынке в Панаме – жертв чудом удалось избежать

Новости Панамы. Стрельба вблизи исторического центра Панамы. 18 июля неизвестный открыл огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на рынке морепродуктов, где велась трансляция футбольного матча. Услышав выстрелы, люди в панике начали кричать, бежать и прятаться. Злоумышленник задержан. Отсутствие жертв можно считать чудом.