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Неизвестный открыл огонь на рынке в Панаме – жертв чудом удалось избежать

19 июля 2023 06:27
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Новости Панамы. Стрельба вблизи исторического центра Панамы. 18 июля неизвестный открыл огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл огонь на рынке в Панаме – жертв чудом удалось избежать-1

Инцидент произошел на рынке морепродуктов, где велась трансляция футбольного матча. Услышав выстрелы, люди в панике начали кричать, бежать и прятаться. Злоумышленник задержан. Отсутствие жертв можно считать чудом.

# Стрельба # Фотофакт

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