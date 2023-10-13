Неизвестный напал с ножом на школу во Франции и убил учителя

Во французском городе Аррас мужчина с ножом напал на школьников в лицее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV. В результате был убит учитель и ранены несколько человек. Напавший, 20-летний уроженец Чечни, был арестован. По данным источника в полиции, нападавший во время атаки выкрикивал: «Аллах Акбар!»

Убитый учитель преподавал литературу. Еще один педагог был тяжело ранен, и в настоящее время он находится в реанимационном отделении, а состояние охранника (также был ранен) оценивается как критическое. Никто из учеников не пострадал. На место преступления прибыли президент Франции и министр образования. По факту случившегося начато расследование.