Неизвестный напал на прохожего на Трафальгарской площади в Лондоне

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Новости Великобритании. С ножевыми ранениями мужчину доставили в близлежащую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувший год в Соединенном королевстве было зафиксировано рекордное число преступлений с использованием холодного оружия. Только в столице страны произошло более 14 тысяч нападений.