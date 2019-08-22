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Неизвестный напал на прохожего на Трафальгарской площади в Лондоне

22 августа 2019 14:29
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Новости Великобритании. С ножевыми ранениями мужчину доставили в близлежащую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Неизвестный напал на прохожего на Трафальгарской площади в Лондоне-1

За минувший год в Соединенном королевстве было зафиксировано рекордное число преступлений с использованием холодного оружия. Только в столице страны произошло более 14 тысяч нападений.

# Нападение # Фотофакт

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