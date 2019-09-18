Неизвестный, который угрожал взорвать метромост в Киеве, задержан. Ему грозит пожизненное заключение

В спецоперации, которая длилась около 4 часов, принимали участие более 300 сотрудников спецподразделений.

Новости Украины. Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При аресте злоумышленник не оказал сопротивления.

Правоохранители выяснили, что мужчина – уроженец Симферополя и несколько месяцев назад был уволен с военной службы. Его уже доставили в отделение, где медики проведут тесты на наличие в крови алкоголя и наркотиков.