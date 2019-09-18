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Неизвестный, который угрожал взорвать метромост в Киеве, задержан. Ему грозит пожизненное заключение

18 сентября 2019 19:46
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Новости Украины. Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При аресте злоумышленник не оказал сопротивления.

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта

В спецоперации, которая длилась около 4 часов, принимали участие более 300 сотрудников спецподразделений.

Неизвестный, который угрожал взорвать метромост в Киеве, задержан. Ему грозит пожизненное заключение-1

Правоохранители выяснили, что мужчина – уроженец Симферополя и несколько месяцев назад был уволен с военной службы. Его уже доставили в отделение, где медики проведут тесты на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

Неизвестный, который угрожал взорвать метромост в Киеве, задержан. Ему грозит пожизненное заключение-4

Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта». Злоумышленнику может грозить пожизненный срок.

# ЧП # Фотофакт

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