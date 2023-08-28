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Неизвестные открыли огонь возле отеля в Турции. Один человек погиб, трое получили ранения

28 августа 2023 10:38
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Новости Турции. Один человек погиб, трое получили ранения при стрельбе у отеля турецкого Бодрума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли огонь возле отеля в Турции. Один человек погиб, трое получили ранения-1

Как сообщают местные СМИ, между тремя постояльцами гостиницы и неизвестными, приехавшими на машине, вспыхнул конфликт, после чего те открыли огонь. ЧП произошло на глазах многочисленных свидетелей, которые в панике начали разбегаться. Полиция ведет поиски подозреваемых и выясняет все обстоятельства происшествия.

# Стрельба # Новости Турции # Фотофакт

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