Неизвестные открыли огонь возле отеля в Турции. Один человек погиб, трое получили ранения

Новости Турции. Один человек погиб, трое получили ранения при стрельбе у отеля турецкого Бодрума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, между тремя постояльцами гостиницы и неизвестными, приехавшими на машине, вспыхнул конфликт, после чего те открыли огонь. ЧП произошло на глазах многочисленных свидетелей, которые в панике начали разбегаться. Полиция ведет поиски подозреваемых и выясняет все обстоятельства происшествия.