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Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии

29 апреля 2020 14:23
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Новости Германии. Группа людей, вооружённых ножами, напала на прохожих в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии-1

Инцидент произошёл в городе Ханау. В результате происшествия пострадали 4 человека. На скорых их доставили в близлежащую больницу.

Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии-4

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших, 23 и 29 лет. Остальных подозреваемых разыскивают. Свидетели сообщили, что их было от 5 до 7 человек. Мотивы злоумышленников неизвестны. Ведётся расследование. 

# Нападение # Фотофакт

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