Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии

Новости Германии. Группа людей, вооружённых ножами, напала на прохожих в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Ханау. В результате происшествия пострадали 4 человека. На скорых их доставили в близлежащую больницу.