Неизвестные напали на автобусную колонну в Южном Судане: убиты 6 человек, более 10 ранены

Новости Судана. В пригороде Южного Судана неизвестные напали на автобусную колонну. Убиты 6 человек. Среди них – четверо гражданских и двое военных. Более 10 местных жителей получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло недалеко от полицейского контрольно-пропускного пункта на автостраде. Это одна из самых оживленных трасс – ежедневно здесь проезжает огромное количество автомобилей. Полиция занимается расследованием. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.