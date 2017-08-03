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Неизвестные напали на автобусную колонну в Южном Судане: убиты 6 человек, более 10 ранены

03 августа 2017 13:36
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Новости Судана. В пригороде Южного Судана неизвестные напали на автобусную колонну. Убиты 6 человек. Среди них – четверо гражданских и двое военных. Более 10 местных жителей получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные напали на автобусную колонну в Южном Судане: убиты 6 человек, более 10 ранены-1

ЧП произошло недалеко от полицейского контрольно-пропускного пункта на автостраде. Это одна из самых оживленных трасс – ежедневно здесь проезжает огромное количество автомобилей. Полиция занимается расследованием. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

# Стрельба

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