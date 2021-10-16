Неизвестные начали стрельбу во время футбольного матча в США. Ранены 4 человека

Новости США. Очередная стрельба в США. ЧП произошло во время футбольного матча. В штате Алабама на выходе из стадиона неизвестные открыли огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из раненых врачи оценивают как критическое. Личности подозреваемых пока не установлены, однако, по словам полиции, их было несколько. У правоохранителей также есть информация, что нападавшие скрылись на машине.