Нехватка продовольствия на Шри-Ланке. В стране объявили чрезвычайное положение

Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране резко взлетели цены на рис, сахар, молоко и другие продукты. Многие сейчас даже не могут приготовить себе еду, так как пропали керосин и газ. Власти назначили спецпредставителя по поставкам в страну продуктов питания и ужесточили наказание за их накопление. Причиной кризиса стала нехватка средств для закупки продовольствия.