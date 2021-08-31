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Нехватка продовольствия на Шри-Ланке. В стране объявили чрезвычайное положение

31 августа 2021 14:34
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нехватка продовольствия на Шри-Ланке. В стране объявили чрезвычайное положение-1

В стране резко взлетели цены на рис, сахар, молоко и другие продукты. Многие сейчас даже не могут приготовить себе еду, так как пропали керосин и газ. Власти назначили спецпредставителя по поставкам в страну продуктов питания и ужесточили наказание за их накопление. Причиной кризиса стала нехватка средств для закупки продовольствия.

# Продукты питания # Фотофакт

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