Нехватка продовольствия на Шри-Ланке. В стране объявили чрезвычайное положение

В стране резко взлетели цены на рис, сахар, молоко и другие продукты. Многие сейчас даже не могут приготовить себе еду, так как пропали керосин и газ. Власти назначили спецпредставителя по поставкам в страну продуктов питания и ужесточили наказание за их накопление. Причиной кризиса стала нехватка средств для закупки продовольствия.