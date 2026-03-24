Нефтепереработка Dangote меняет баланс поставок в Африке

Нигерийский нефтеперерабатывающий гигант резко увеличил экспорт бензина и других светлых нефтепродуктов на фоне перебоев в глобальных поставках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбои в традиционных маршрутах привели к сокращению дешевого импорта, который долгие годы доминировал на рынках Западной Африки. По данным аналитических компаний, экспорт чистых нефтепродуктов из Нигерии в марте вырос до 214 тысяч баррелей в сутки, тогда как в феврале показатель составлял около 100 тысяч.

Поставки в другие африканские страны увеличились более чем вдвое – до 90 тысяч баррелей в день. Крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 650 тысяч баррелей в сутки уже продал 12 партий бензина – в общей сложности 456 тысяч тонн. Грузы отправлены в Кот-д’Ивуар, Камерун, Танзанию, Гану и Того.

Это первые экспортные поставки бензина после выхода завода на полную мощность в феврале. Эксперты отмечают: наращивание экспорта этим предприятием способно серьезно изменить структуру топливного рынка континента и снизить зависимость региона от внешних поставщиков.