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Недовольные французы закидали помидорами Эммануэля Макрона

27 апреля 2022 12:57
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Новости Франции. Французского президента закидали помидорами. Неприятный инцидент произошел в городке Сержи, недалеко от столицы, когда вновь избранный глава государства пришел на местный рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольные французы закидали помидорами Эммануэля Макрона-1

Этот первый после переизбрания выход в народ закончился конфузом. Собравшиеся торговцы решили высказать свое отношение к Макрону и его политике доступными для них средствами. В дело пришлось вмешаться охране, которая заслонила его от летящих плодов. Благодаря их усилиям обошлось без травм. Общения не получилось, но глас народа президент страны, похоже, услышал.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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