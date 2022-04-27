Недовольные французы закидали помидорами Эммануэля Макрона

Новости Франции. Французского президента закидали помидорами. Неприятный инцидент произошел в городке Сержи, недалеко от столицы, когда вновь избранный глава государства пришел на местный рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот первый после переизбрания выход в народ закончился конфузом. Собравшиеся торговцы решили высказать свое отношение к Макрону и его политике доступными для них средствами. В дело пришлось вмешаться охране, которая заслонила его от летящих плодов. Благодаря их усилиям обошлось без травм. Общения не получилось, но глас народа президент страны, похоже, услышал.