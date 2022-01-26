Недовольны «санитарной политикой» властей. В каких европейских городах ослабляют антиковидные меры?

До завершения пандемии еще далеко. Однако в европейских странах ослабляют антиковидные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снизить санитарные требования планируют в Германии. О скорой отмене ряда ограничений объявят и в Нидерландах.

Ранее мэры 30 муниципалитетов обратились к правительству с петицией, в которой выразили недовольство «санитарной политикой» властей. Кроме того, акция против антиковидных ограничений состоялась в Чехии. В столице сотни человек прошли по главным улицам города.