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Недовольны «санитарной политикой» властей. В каких европейских городах ослабляют антиковидные меры?

26 января 2022 06:35
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До завершения пандемии еще далеко. Однако в европейских странах ослабляют антиковидные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Снизить санитарные требования планируют в Германии. О скорой отмене ряда ограничений объявят и в Нидерландах.

Недовольны «санитарной политикой» властей. В каких европейских городах ослабляют антиковидные меры?-1

Ранее мэры 30 муниципалитетов обратились к правительству с петицией, в которой выразили недовольство «санитарной политикой» властей. Кроме того, акция против антиковидных ограничений состоялась в Чехии. В столице сотни человек прошли по главным улицам города. 

Недовольны «санитарной политикой» властей. В каких европейских городах ослабляют антиковидные меры?-4

Участники протеста потребовали от властей прекратить дискриминацию граждан, которые не хотят прививаться от коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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