Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры

Десятки человек уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.

Работники перекрывают дороги, в результате чего десятки автобусов и грузовиков с продуктами не могут выехать из многокилометровой пробки. Опасаясь, что овощи и фрукты испортятся, водители вступают в стычки с демонстрантами.

Подобный протест фермеров недалеко от Лимы закончился жестким разгоном. Митингующие строили баррикады и жгли покрышки. Чтобы разогнать их и расчистить дорогу, правоохранители были вынуждены применить различные спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Фермеры в Перу получают всего около 10 долларов за 12-14 часов работы.