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Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры

04 декабря 2020 11:55
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Новости Перу. Массовые протесты фермеров охватили Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки человек уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.  

Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры-1

Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры-3

Работники перекрывают дороги, в результате чего десятки автобусов и грузовиков с продуктами не могут выехать из многокилометровой пробки. Опасаясь, что овощи и фрукты испортятся, водители вступают в стычки с демонстрантами.

Подобный протест фермеров недалеко от Лимы закончился жестким разгоном. Митингующие строили баррикады и жгли покрышки. Чтобы разогнать их и расчистить дорогу, правоохранители были вынуждены применить различные спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Фермеры в Перу получают всего около 10 долларов за 12-14 часов работы.  

Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры-6

Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры-8

Помимо низкой зарплаты работники требуют также отменить закон о продвижении сельского хозяйства, который, как они считают, подрывает их права.  

# Акции протеста # Фотофакт

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