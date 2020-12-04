Недовольны низкой зарплатой. В Перу на протесты вышли фермеры

Новости Перу. Массовые протесты фермеров охватили Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки человек уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.
Новости Перу. Массовые протесты фермеров охватили Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки человек уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.
Работники перекрывают дороги, в результате чего десятки автобусов и грузовиков с продуктами не могут выехать из многокилометровой пробки. Опасаясь, что овощи и фрукты испортятся, водители вступают в стычки с демонстрантами.
Подобный протест фермеров недалеко от Лимы закончился жестким разгоном. Митингующие строили баррикады и жгли покрышки. Чтобы разогнать их и расчистить дорогу, правоохранители были вынуждены применить различные спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Фермеры в Перу получают всего около 10 долларов за 12-14 часов работы.
Помимо низкой зарплаты работники требуют также отменить закон о продвижении сельского хозяйства, который, как они считают, подрывает их права.