Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Новости Польши. В Польше, в 40 километрах от границы с Беларусью, зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасное заболевание поразило сразу три крупные фермы. Порядка 25 тысяч птиц погибли. В районе введен карантин. Специалисты проводят работу по противодействию вирусу в радиусе 3 и 10 километров от очага инфекции. На убой могут пойти около 70 тысяч птиц.

Доступ к пострадавшим хозяйствам заблокирован. По предварительной информации, этот подтип высокопатогенного птичьего гриппа может передаваться и человеку. Прокуратура начала расследование по факту ЧП.