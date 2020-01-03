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Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа

03 января 2020 10:38
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Новости Польши. В Польше, в 40 километрах от границы с Беларусью, зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа-1

Опасное заболевание поразило сразу три крупные фермы. Порядка 25 тысяч птиц погибли. В районе введен карантин. Специалисты проводят работу по противодействию вирусу в радиусе 3 и 10 километров от очага инфекции. На убой могут пойти около 70 тысяч птиц.

Доступ к пострадавшим хозяйствам заблокирован. По предварительной информации, этот подтип высокопатогенного птичьего гриппа может передаваться и человеку. Прокуратура начала расследование по факту ЧП.

Недалеко от границы Беларуси зафиксирована вспышка птичьего гриппа-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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