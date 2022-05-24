«Не ждите, что там дворец хрустальный». Вот как в Польше относятся к русскоязычным

В режиме жесткой экономии: продукты питания в Польше стали самыми дорогими за последние два десятилетия, а электроэнергия за год подорожала на половину. Более трети поляков уже ограничили свои ежедневные расходы. Цены выросли, а запросы на хорошую жизнь остались. Но куда тяжелее приходится иммигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня продолжит тему.

Обратная сторона релокейта: надежда на шенген как на путевку в лучшую жизнь обернулась далеко не сказочным сценарием. Свои имперские замашки Польша в отношении белорусов никогда не скрывала. Территориальные аппетиты растут. И на этом фоне главный конек правителей псевдодемократии становится все более явным инструментом разжигания ненависти к целым народам. И их мастерству – сталкиванию людей друг с другом, обостряя созданные ими же проблемы, явно не занимать. И что самое печальное, все чаще и больнее это начинают ощущать те, кто повелся на их призывы, оказавшись заложником ложных обещаний. В Польше русскоязычных гастарбайтеров с распростертыми объятиями явно не ждут. И тому есть уже не одно подтверждение: в социальных сетях делятся своим горьким опытом.