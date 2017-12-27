Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом

Всего за 30 часов улицы покрылись полутораметровым слоем снега.

Новости США. В белом плену оказалась американская Пенсильвания. В городке Эри введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местным жителям, в прямом смысле слова, приходилось прокладывать себе путь из дома лопатой. Из-за непогоды пришлось закрыть городской аэропорт. Не работают суды, железнодорожное депо, торговые центры, школы и некоторые больницы.