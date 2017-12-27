Прямой эфир

Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом

27 декабря 2017 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В белом плену оказалась американская Пенсильвания. В городке Эри введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за 30 часов улицы покрылись полутораметровым слоем снега.

Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом-1

Местным жителям, в прямом смысле слова, приходилось прокладывать себе путь из дома лопатой. Из-за непогоды пришлось закрыть городской аэропорт. Не работают суды, железнодорожное депо, торговые центры, школы и некоторые больницы.

# Фотофакт # Погода # США

Другие новости рубрики

Все новости
Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию
27 декабря 2017 09:19

Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию

Стрельба на фабрике в Москве: полиция опровергла данные о захвате заложников
27 декабря 2017 09:14

Стрельба на фабрике в Москве: полиция опровергла данные о захвате заложников

«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии
27 декабря 2017 08:23

«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии