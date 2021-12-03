Не просто укрытие, а средство дистанцирования. Вот как использовали зонт на выставке в Японии

Новости Японии. Зонт – это не просто укрытие от дождя. На художественной выставке в Токио его использовали как инструмент социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Зонт – это не просто укрытие от дождя. На художественной выставке в Токио его использовали как инструмент социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой шаг по противодействию COVID-19 предложил 62-летний художник, чьи картины разглядывали люди под зонтами. Посетители галереи получали их при входе.