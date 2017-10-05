«Не приходило в голову, что он планировал насилие»: сожительница стрелка из Лас-Вегаса сделала первое заявление
Новости США. Сожительница стрелка из Лас-Вегаса Мэрилу Дэнли сделала первое публичное заявление через своего адвоката.
Как сообщает телеканал CNN, Дэнли 62 года. Она не знала о планах Стивена Пэддока и не было никаких признаков того, что он готовит «что-то ужасное». Дэнли добавила, что она опустошена от количества погибших и травмированных действиями стрелка.
Мэрилу Дэнли:
Он никогда ничего мне не говорил и не делал никаких поступков, которые бы натолкнули на мысль, что произойдет нечто ужасное, подобное этому. Мне никогда не приходило в голову, что он планировал насилие в отношении кого-то.
Адвокат отметил, что Дэнли полностью сотрудничает с расследованием.
По словам Дэнли, она знала Пэддока как доброго, заботливого, спокойного человека.
«Я любила его и надеялась на спокойное будущее вместе с ним».
Женщина сказала, что более двух недель назад Паддок купил ей билет на самолет, чтобы она полетела на родину – на Филиппины, заявив, что хочет, чтобы она проведала свою семью.Женщина была благодарна ему, но начала беспокоиться из-за того, что он таким образом решил с ней расстаться.
Дэнли заявила, что она добровольно вернулась в США, потому что знала, что следователи хотят поговорить с ней. Адвокат добавил, что женщина уже побеседовала с полицией.
Напомним, что 1 октября Пэддок открыл стрельбу из окон отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки. Более 50 человек погибли, более 500 получили были ранены. Сам стрелок был убит в ходе спецоперации.
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