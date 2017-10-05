«Не приходило в голову, что он планировал насилие»: сожительница стрелка из Лас-Вегаса сделала первое заявление

Новости США. Сожительница стрелка из Лас-Вегаса Мэрилу Дэнли сделала первое публичное заявление через своего адвоката.

Как сообщает телеканал CNN, Дэнли 62 года. Она не знала о планах Стивена Пэддока и не было никаких признаков того, что он готовит «что-то ужасное». Дэнли добавила, что она опустошена от количества погибших и травмированных действиями стрелка.

Мэрилу Дэнли:

Он никогда ничего мне не говорил и не делал никаких поступков, которые бы натолкнули на мысль, что произойдет нечто ужасное, подобное этому. Мне никогда не приходило в голову, что он планировал насилие в отношении кого-то.