Не менее шести человек стали жертвами серии землетрясений в Гватемале. Продолжаются восстановительные работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели переносят пострадавших в машины скорой помощи и доставляют их в медицинские учреждения. На улицах видны поваленные деревья и следы разрушений. Спасательные работы затруднены из-за отсутствия электричества, а транспортные средства оказались в ловушке после оползней.

Сауло Моралес, руководитель добровольной бригады пожарных-спасателей:

Наш персонал находится на месте. Будут работать всю ночь и часть завтрашнего дня, мы думаем, что это займет день или два. Они координируют перемещение всего оборудования, чтобы убрать камни и вытащить погибших из машины.

Местные жители эвакуируются и укрываются на футбольном поле, чтобы согреться и получить медицинскую помощь. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Гватемалы. За этим последовали новые толчки и афтершоки. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий рекомендовало населению в целях безопасности эвакуировать все общественные и частные здания.