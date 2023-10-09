Не менее четырех россиян пропали после атаки ХАМАС на Израиль

Четверо россиян считаются пропавшими без вести в Израиле после атаки ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

О погибших нет никаких подтвержденных данных. Российское посольство в Израиле следит за развитием ситуации и предоставляет помощь россиянам, оказавшимся в стране. От родственников пропавших граждан также поступают сообщения. Речь идет о девяти лицах, четверо из них числятся в списках пропавших без вести. С родственниками находится на связи и оказывает им содействие консульский отдел посольства России.