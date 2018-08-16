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Не хватает питьевой воды, погибло более 80% урожая: Гондурас просит помощи из-за засухи

16 августа 2018 12:03
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Новости Гондураса. Чрезвычайное положение из-за засухи объявлено в одном из регионов Гондураса. На такие меры властям пришлось пойти, чтобы задействовать национальные фонды и оказать продовольственную помощь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не хватает питьевой воды, погибло более 80% урожая: Гондурас просит помощи из-за засухи-1

Кроме того, правительство обратилось за поддержкой к международному сообществу. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Люди потеряли более 80 % урожая. Пересохли реки. Более чем 300 тысячам человек не хватает питьевой воды. На строительство специальных резервуаров для воды власти уже выделили свыше 4 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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