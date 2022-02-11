Не хватает на продукты. В Испании пенсионеры вышли на акцию протеста в необычных нарядах

Новости Испании. В Испании пенсионеры проводят акции протеста против низких выплат. В Мадриде они устроили флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни пожилых людей нарядились в костюмы персонажей популярного в стране сериала, герои которого грабили банки. Этой акцией они заявили о бедственном положении пенсионеров в стране. Деньги, которые платит им государство, люди назвали «жалкими копейками». Их не хватает на продукты первой необходимости. Люди, несмотря на возраст, вынуждены искать работу, чтобы выжить.