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Не хватает на продукты. В Испании пенсионеры вышли на акцию протеста в необычных нарядах

11 февраля 2022 06:48
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Новости Испании. В Испании пенсионеры проводят акции протеста против низких выплат. В Мадриде они устроили флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не хватает на продукты. В Испании пенсионеры вышли на акцию протеста в необычных нарядах-1

Сотни пожилых людей нарядились в костюмы персонажей популярного в стране сериала, герои которого грабили банки. Этой акцией они заявили о бедственном положении пенсионеров в стране. Деньги, которые платит им государство, люди назвали «жалкими копейками». Их не хватает на продукты первой необходимости. Люди, несмотря на возраст, вынуждены искать работу, чтобы выжить.

# Акции протеста # Фотофакт

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