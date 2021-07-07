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Не должно стать барьером для перемещения. На заседании Совета ЕЭК обсудят приложение для туристов

07 июля 2021 06:28
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7 июля состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в нем примут участие и вице-премьеры стран, входящих в состав ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди широкого круга вопросов на рассмотрении – обязательное использование приложения «Путешествуй без COVID-19».

Не должно стать барьером для перемещения. На заседании Совета ЕЭК обсудят приложение для туристов-1

Ранее на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК уже заявляла о том, что данное мобильное приложение, в том числе и включение в него данных о вакцинации, прорабатывается. Оно должно помочь в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. Но ни в коем случае не должно стать новым барьером для перемещения граждан внутри Евразийского экономического союза.

Не должно стать барьером для перемещения. На заседании Совета ЕЭК обсудят приложение для туристов-4

И как раз 7 июля вице-премьеры на этом вопросе остановятся более подробно. Рассмотрят применение данных цифровых технологий для того, чтобы это не препятствовало перемещению граждан государств ЕАЭС.

# Коронавирус # Фотофакт

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