Не должно стать барьером для перемещения. На заседании Совета ЕЭК обсудят приложение для туристов

7 июля состоится заседание Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в нем примут участие и вице-премьеры стран, входящих в состав ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди широкого круга вопросов на рассмотрении – обязательное использование приложения «Путешествуй без COVID-19».

Ранее на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК уже заявляла о том, что данное мобильное приложение, в том числе и включение в него данных о вакцинации, прорабатывается. Оно должно помочь в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. Но ни в коем случае не должно стать новым барьером для перемещения граждан внутри Евразийского экономического союза.