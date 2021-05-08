Не будет ни публики, ни ветеранов. Как в Европе отметят День Победы?

В западных странах Победу над нацистской Германией отмечают уже сегодня. Именно 8 мая 1945-го в 23:01 по среднеевропейскому времени в Берлине был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции войск нацистской Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих странах, в том числе во Франции, из-за продолжающихся локдаунов праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате. Главная церемония состоится на Елисейских полях. В 2021 году, как и в 2020-м, не будет ни публики, ни ветеранов, ни широкого круга чиновников и дипломатов.