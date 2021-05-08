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Не будет ни публики, ни ветеранов. Как в Европе отметят День Победы?

08 мая 2021 11:49
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В западных странах Победу над нацистской Германией отмечают уже сегодня. Именно 8 мая 1945-го в 23:01 по среднеевропейскому времени в Берлине был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции войск нацистской Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не будет ни публики, ни ветеранов. Как в Европе отметят День Победы?-1

Во многих странах, в том числе во Франции, из-за продолжающихся локдаунов праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате. Главная церемония состоится на Елисейских полях. В 2021 году, как и в 2020-м, не будет ни публики, ни ветеранов, ни широкого круга чиновников и дипломатов.

Не будет ни публики, ни ветеранов. Как в Европе отметят День Победы?-4

В Европе праздник официально называется Victory in Europe Day. Ежегодно в этот день в 23:01 во многих городах проходит акция «Первая минута мира».

# День Победы # Фотофакт

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