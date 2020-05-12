Не более 25 человек. В Латвии жителям разрешили собираться на мероприятия

Новости мира. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. Карантинные ограничения снимают наши соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Латвии теперь разрешено собираться группами на мероприятия при участии не более 25 человек. В ближайшее время откроются музеи, библиотеки и концертные залы. В России спустя шесть недель завершился период нерабочих дней.