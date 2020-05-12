Не более 25 человек. В Латвии жителям разрешили собираться на мероприятия

Новости мира. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. Карантинные ограничения снимают наши соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. Карантинные ограничения снимают наши соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Латвии теперь разрешено собираться группами на мероприятия при участии не более 25 человек. В ближайшее время откроются музеи, библиотеки и концертные залы.
В России спустя шесть недель завершился период нерабочих дней.
С 12 мая постепенно начнут возобновлять работу организации из сферы промышленности, строительства, связи, энергетики и добычи полезных ископаемых. При этом ограничительные меры для лиц старше 65 лет остаются все еще в силе (подробнее об этом здесь).