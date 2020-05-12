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Не более 25 человек. В Латвии жителям разрешили собираться на мероприятия

12 мая 2020 12:07
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Новости мира. Мир продолжает возвращаться к привычной жизни. Карантинные ограничения снимают наши соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не более 25 человек. В Латвии жителям разрешили собираться на мероприятия -1

Так, в Латвии теперь разрешено собираться группами на мероприятия при участии не более 25 человек. В ближайшее время откроются музеи, библиотеки и концертные залы.

В России спустя шесть недель завершился период нерабочих дней.

Не более 25 человек. В Латвии жителям разрешили собираться на мероприятия -4

С 12 мая постепенно начнут возобновлять работу организации из сферы промышленности, строительства, связи, энергетики и добычи полезных ископаемых. При этом ограничительные меры для лиц старше 65 лет остаются все еще в силе (подробнее об этом здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

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