Не авторитет. Рейтинг популярности Макрона упал до 26%

Новости Франции. Рейтинг популярности Эммануэля Макрона упал до 26 %. Такие заголовки красуются сегодня в газетах и на сайтах французских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные проведенного социсследования предоставила крупная консалтинговая компания.

После принятия пенсионной реформы авторитет президента республики ушел в штопор, из которого вряд ли сможет выйти. Число жителей, намеренных продолжать социальные протесты, за неделю выросло на три пункта, достигнув 63 %. Французы скептически отнеслись к попыткам Макрона убедить их в необходимости повышения пенсионного возраста. Телевизионное обращение главы республики к нации разочаровало 69 % граждан. А 73 % полагают, что объявленные президентом цели нереалистичны.