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Не авторитет. Рейтинг популярности Макрона упал до 26%

21 апреля 2023 10:51
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Новости Франции. Рейтинг популярности Эммануэля Макрона упал до 26 %. Такие заголовки красуются сегодня в газетах и на сайтах французских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные проведенного социсследования предоставила крупная консалтинговая компания.

Не авторитет. Рейтинг популярности Макрона упал до 26%-1

После принятия пенсионной реформы авторитет президента республики ушел в штопор, из которого вряд ли сможет выйти. Число жителей, намеренных продолжать социальные протесты, за неделю выросло на три пункта, достигнув 63 %. Французы скептически отнеслись к попыткам Макрона убедить их в необходимости повышения пенсионного возраста. Телевизионное обращение главы республики к нации разочаровало 69 % граждан. А 73 % полагают, что объявленные президентом цели нереалистичны.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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