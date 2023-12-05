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NBC: демократы и республиканцы в США не смогли договориться о помощи Киеву

05 декабря 2023 09:21
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В Вашингтоне демократам и республиканцам не удается согласовать законопроект, который позволит американскому президенту Джо Байдену получить дополнительную поддержку для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC News.

Переговоры по ужесточению иммиграционных норм провалились, а республиканцы заявили, что заблокируют просьбу Байдена. Лидер демократов в сенате Чак Шумер подверг критике политических оппонентов, сказав, что их требования были продиктованы бывшим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Шумер подал заявку на голосование по просьбе Байдена о помощи Украине, израилю и Тайваню.

Ранее Байден уже просил Конгресс о помощи Израилю и Украине на сумму 106 миллиардов долларов, но не получил однозначной поддержки.

# Международная политика # Джо Байден

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