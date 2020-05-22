Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане

Новости Пакистана. Стала известна возможная причина крушения пассажирского самолета в Пакистане. Вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Стала известна возможная причина крушения пассажирского самолета в Пакистане. Вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед падением экипаж лайнера сообщал диспетчеру, что шасси не открываются.
Самолет сделал несколько кругов в воздухе, после чего рухнул на густонаселенный жилой район неподалеку от аэропорта.
Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП
Воздушное судно выполняло внутренний рейс из Лахора в Карачи.
По предварительной информации, на борту находились 107 человек. Число пострадавших и погибших уточняется. На месте происшествия развернулась масштабная поисково-спасательная операция.