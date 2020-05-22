Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане

Новости Пакистана. Стала известна возможная причина крушения пассажирского самолета в Пакистане. Вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед падением экипаж лайнера сообщал диспетчеру, что шасси не открываются.

Самолет сделал несколько кругов в воздухе, после чего рухнул на густонаселенный жилой район неподалеку от аэропорта. Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП Воздушное судно выполняло внутренний рейс из Лахора в Карачи.