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Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане

22 мая 2020 14:14
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Новости Пакистана. Стала известна возможная причина крушения пассажирского самолета в Пакистане. Вероятнее всего, авиакатастрофа произошла из-за технических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане-1

Перед падением экипаж лайнера сообщал диспетчеру, что шасси не открываются.

Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане-4

Самолет сделал несколько кругов в воздухе, после чего рухнул на густонаселенный жилой район неподалеку от аэропорта.  

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП  

Воздушное судно выполняло внутренний рейс из Лахора в Карачи.    

Названа возможная причина крушения самолёта в Пакистане-7

По предварительной информации, на борту находились 107 человек. Число пострадавших и погибших уточняется. На месте происшествия развернулась масштабная поисково-спасательная операция.   

# Крушение # Фотофакт

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