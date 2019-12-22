Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Новости России. В Уфе загорелось здание нефтехимического завода. Огонь охватил 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К счастью, возгорание произошло на территории промзоны и жилых домов вблизи нет. О пострадавших и погибших не сообщается.