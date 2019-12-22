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Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

22 декабря 2019 11:41
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Новости России. В Уфе загорелось здание нефтехимического завода. Огонь охватил 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе-1

К счастью, возгорание произошло на территории промзоны и жилых домов вблизи нет. О пострадавших и погибших не сообщается. 

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе-4

По предварительным данным, воспламенилась горючая жидкость. К месту пожара прибыл спецпоезд, заправленный 350 тоннами воды и пены. Передвижная лаборатория замеряет загрязнение воздуха рядом с пожаром. В настоящее время возгорание локализовано.

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе-7

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе-9

# Пожар # Фотофакт

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