Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии

Новости Сирии. У аэродрома Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. У аэродрома Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не долетев до взлетно-посадочной полосы буквально 500 метров, воздушное судно столкнулось с землей. Авиакатастрофа унесла жизни 26 пассажиров и 6 участников экипажа.
Наиболее вероятной причиной крушения названа техническая неисправность. Все возможные версии случившегося проработает специально созданная комиссия.