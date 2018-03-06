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Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии

06 марта 2018 16:01
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Новости Сирии. У аэродрома Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии -1

Не долетев до взлетно-посадочной полосы буквально 500 метров, воздушное судно столкнулось с землей. Авиакатастрофа унесла жизни 26 пассажиров и 6 участников экипажа.

Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии -3

Наиболее вероятной причиной крушения названа техническая неисправность. Все возможные версии случившегося проработает специально созданная комиссия.

Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии -5

Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии -7

# Фотофакт # Крушение

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