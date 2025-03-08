Названа причина смерти актёра Джина Хэкмена и его жены

По заявлению медицинского эксперта штата Нью-Мексико Хизеса Джэрелла, установлено, что актер и его супруга скончались не из-за «внешнего воздействия». Смерть Хэкмена произошла ориентировочно 18 февраля из-за атеросклеротического заболевания сердца. Аракава умерла 11 февраля вследствие хантавирусного кардиопульмонального синдрома, передающегося от грызунов.

Джин Хэкмен был широко известен благодаря ролям в кинофильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Сердцеедки», «Багровый прилив» и другие.